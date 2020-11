Covid-19 : nouveau décès d'un homme de 77 ans en Corse-du-Sud

Certes 62 personnes sont toujours hospitalisées en Corse-du-Sud et en Haute-Corse mais 5 personnes ont quitté les établissements hospitaliers où 11 personnes sont toujours en réanimation.





Le nombre de nouveaux cas enregistrés se situaient ce mercredi à 23, le taux de positivité était tombé à 7,4% et les taux d'incidence pour 100 000 habitants à 112 pour tous les âges (95 pour la Corse-du-Sud, 128 pour la Haute-Corse) et à 113 (93 pour le département de Corse-du-Sud et et 131 pour celui de la Haute-Corse) pour les plus de 65 ans.



Le nombre de décès a atteint ce mercredi le total de 130. Un homme de 77 ans est, en effet, décédé en Corse-du-Sud portant à 130 le total des décès liés à la Covid-19 depuis le début de l'épidémie.