Covid-19 : les indicateurs de l'épidémie sont toujours en hausse en Corse

Les chiffres liés à l'épidémie de coronavirus sont toujours en hausse sur l'ile qui enregistre aujourd'hui 349 nouveaux cas positifs. Le bulletin de l'ARS indique 239 tests positifs en Haute-Corse et 110 en Corse-du-Sud. Sur l'ile le taux de positivité sur les 7 jours glissants est de 6,1% et le taux d'incidence est de 722 cas pour 100 000 habitants en Haute-Corse et de et de 252 en Corse-du-Sud. L'incidence moyenne en France est 191.



Hospitalisations en hausse

35 personnes, 4 de plus d'hier, sont hospitalisées en Corse après avoir contracté le virus, dont 4 en service de réanimation et soins intensifs. Depuis le début de l'épidémie, 232 décès liés au Covid-19 ont été enregistrés en Corse.



Vaccination

Près de 60/% des Corses (59,2%° ont reçu une première dose du vaccin alors que 167 745 soit 48,7% des insulaires ont été vaccinés avec un schéma vaccinal complet.