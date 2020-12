Covid-19 : les Corses sont-ils prêts à se faire vacciner ?

Régine, Janine et Angèle âgées de 74, 75 et 76 ans et Jean-Pierre, 79 ans rencontrés dans les rues de Bastia seront concernés par cette deuxième phase. Quand on leur pose la question d'une éventuelle vaccination dans les prochaines semaines, le groupe de dames est unanime, c'est un grand oui. "J'aimerai me faire vacciner car je suis une personne à risque et je fais déjà le vaccin pour la grippe", explique Angèle. A côté d'elle Janine acquiesce et Régine lance "par sécurité je le ferai. Je fais confiance à la médecine mondiale".



Mais Jean-Pierre, lui, n'est pas encore sûr : "Je n'y ai pas encore vraiment pensé. Il faut dire que les doses sont très limités, éventuellement quand ça sera mon tour, oui je me ferai vacciner."