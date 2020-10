Covid-19 : le maire de Bastia appelle à la responsabilité

Cependant, malgré ces précautions respectées par une majeure partie de la population, les taux d’incidence en Corse sont repassés au-dessus du seuil d’alerte de 50 pour 100 000 habitants notamment en Haute-Corse avec un fort impact sur les capacités hospitalières et sur l’épuisement du personnel soignant.

Aussi, à la veille des vacances de la Toussaint qui vont engendrer des nouveaux déplacements et moments familiaux, j’en appelle à la conscience de chacun pour respecter les gestes barrières et les nouvelles mesures édictées par le Président de lla République,tant dans la sphère publique que privée, bien que je mesure pleinement les restrictions de libertés que cela induit.

Nos comportements collectifs nous ont permis depuis le début de cette crise sanitaire de limiter la propagation du virus et c’est en redoublant d’efforts que nous pourrons éviter à notre territoire d’être à son tour frappé par une mesure de couvre-feu, qui bien que potentiellement efficace, serait un nouveau cataclysme pour l’activité économique.

Ce n’est que par esprit de responsabilité que nous pourrons préserver nos services hospitaliers et nos personnels soignants qui continuent de se battre en silence et sans discontinuer depuis le début de l’année."