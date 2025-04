Covid-19 : la campagne de vaccination de printemps se poursuit en Corse

Lancée partout en France, la nouvelle campagne de vaccination contre la Covid-19 a débuté en Corse le 14 avril et se poursuivra jusqu'au 14 juin 2025. Destinée à protéger les personnes les plus fragiles face au virus, elle intervient alors que la maladie reste présente, même si son intensité a fortement diminué. Interrogée sur la situation insulaire, l'Agence Régionale de Santé de Corse indique que les données de couverture vaccinale ne seront pas publiées au niveau régional. « Santé publique France nous a informés qu'en raison de différentes limites méthodologiques, seules des estimations nationales seront communiquées », précise-t-on. Il faudra donc attendre les bilans nationaux pour avoir une idée précise de la participation en Corse.



La campagne 2025 cible en priorité les personnes âgées de 80 ans et plus, les patients immunodéprimés, ainsi que les résidents des Ehpad et des unités de soins de longue durée. Les personnes considérées à très haut risque, sur avis médical, sont également concernées. La vaccination est gratuite et peut être réalisée par un médecin, un pharmacien, une sage-femme ou un infirmier.

Dans les établissements pour personnes âgées, la vaccination est directement coordonnée par les équipes médicales, afin de toucher rapidement les publics les plus vulnérables.