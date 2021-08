Covid-19 : la Corse-du-Sud prolonge ses restrictions jusqu'au 2 septembre

Les bars et restaurants ferment au maximum à 1h du matin. Cette mesure s’applique également aux snacks et points de vente installés dans des camions aménagés, qui sont désormais soumis à l’obligation de contrôle du pass sanitaire. Les activités de vente à emporter et de livraison restent possibles au-delà de cet horaire.

Les discothèques, qui sont réservées aux majeurs et pour lesquelles le pass sanitaire s’applique à tous les clients, ne sont pas concernées par cet horaire de fermeture.

Les « points chauds », boulangeries, pâtisseries… disposant de mobilier permettant la consommation sur place sont soumis à l’obligation de contrôle du pass sanitaire.

Les évènements dans les ERP rassemblant plus de 50 personnes (cérémonies, soirée dans un camping ou hôtel, baptêmes, mariages ou autres évènements familiaux, festifs, sportifs) et au sein des bars et restaurants se terminent eux aussi au maximum à 1h du matin et doivent faire l’objet d’une déclaration à la préfecture au moins 72h avant l’évènement (adresse de déclaration : pref-reglementation-securite@ corse-du-sud.gouv.fr ).

Fermeture des bars et restaurants à une heure du matin, rassemblements limités à dix personnes, port du masque en extérieur : les mesures entrées en vigueur le 5 août dernier en Corse du Sud sont prolongées jusqu’au 2 septembre inclus. "Leur objectif reste d’encadrer les rassemblements où se côtoient les générations et les évènements festifs où les risques de contamination sont importants. - indique la prefecture dans un communiqué diffusé ce jeudi 19 aout.• la tenue d’un cahier de rappel est obligatoire ;• les concerts à l’intérieur des bars et restaurants ne sont autorisés qu’avec une place assise ;• pour les soirées dansantes (hors discothèques), la présence de mineurs est conditionnée à l’accompagnement d’une personne majeure de la famille proche (parent ou membre de la fratrie majeur), le passe sanitaire s’applique pour les majeurs et le port du masque est obligatoire pour les mineurs de 12 ans ou plus.• l’accès à ces évènements est limité aux clients hébergés qui devront rester assis et ne pourront bénéficier que d’un service à table. En conséquence, les pistes de danse et les soirées dansantes autour des piscines (« pool party ») sont notamment interdites ;• le port du masque est obligatoire sauf pendant les moments de restauration.• les rassemblements avec diffusion de musique amplifiée (y compris grâce à des appareils individuels) de plus de 10 personnes dans les espaces naturels (plages notamment) et sur la voie publique sont interdits ;• les évènements communaux tels que les fêtes de village ou feux d’artifice doivent faire l’objet d’une autorisation préfectorale conditionnée au contrôle du passe sanitaire de tous les participants. Le port du masque y sera obligatoire pour les personnes de 12 ans et plus ;• les processions religieuses ne peuvent se tenir qu’à la suite d’une déclaration auprès du représentant de l’Etat et sur présentation d’un protocole sanitaire spécifique ;• le port du masque est obligatoire sur les marchés et brocantes et doit être signalé de manière ostensible par les organisateurs sur le lieu de l’évènement ;• le port du masque est obligatoire pour les participants à des manifestations revendicatives.Le passe sanitaire est obligatoire et le public doit être assis durant la durée de l’évènement. Le port du masque est également obligatoire, y compris pour les mineurs de 12 ans ou plus.Le port du masque à l’extérieur est également obligatoire sur le territoire des communes de Propriano, Sartène, Porto-Vecchio, Bonifacio et Ajaccio, ainsi que dans les secteurs de Porticcio à Grosseto-Prugna et de Baleone à Sarrola-Carcopino et sur les places publiques de toutes les communes du département (comprenant les places principales des villages).Cette obligation ne s’applique pas dans les espaces naturels, y compris sur les plages, aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation, aux personnes pratiquant une activité physique au titre de la course à pied ou du vélo.