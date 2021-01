Covid-19 : l’immunité collective ne sera pas atteinte en 2021 malgré les vaccins, selon l’OMS

Nous devons patienter. Malgré les campagnes de vaccination massives l’immunité collective ne sera pas atteinte en 2021 et « en attendant, il faut bien continuer à pratiquer les mesures sanitaires et sociales qui fonctionnent », a expliqué la responsable scientifique de l’OMS, Soumya Swaminathan ce 11 janvier à Genève qui a indiqué que masques, gel hydroalcoolique et distanciation sociale feront partie de notre quotidien «au moins jusqu’à la fin de cette année».