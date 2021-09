Covid-19 : hospitalisations en baisse et un nouveau décès ce 2 septembre en Corse

En cette veille de rentrée scolaire, les chiffres de l’épidémie continuent de s’améliorer sur l'ile. La pression hospitalière diminue ainsi que les nouvelles contaminations. Dans son bulletin quotidien ce 2 septembre de l'Agence Régionale de la Santé fait état de 78 nouveaux cas positifs, 52 en Haute-Corse et 26 en Corse-du-Sud.



Le nombre d’ hospitalisations continue sa baisse en Corse. 62 hospitalisations sont en cours, trois de mois par rapport à la veille, et 18 patients sont toujours hospitalisés en soins intensifs ou réanimation, cinq de moins que ce mercredi 1er septembre.



Un nouveau décès est à déplorer : il s'agit d'un homme de 78 ans qui est décédé au centre hospitalier de Bastia. Au total depuis le début de l'épidémie ce sont 257 personnes qui sont décédées sur l'ile.





Coté vaccination, le 63,5% des Corses (218 942 personnes) sont vaccinées sur l'ile alors que près de 70% a reçu la première dose et est en attente de la deuxième.