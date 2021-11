Covid-19 : en Haute-Corse un durcissement des mesures face à la 5e vague

Comme pour les précédentes vagues de Covid-19, la Haute-Corse est particulièrement touchée par l'épidémie qui se traduit par une augmentation constante du taux d'incidence " en seulement 6 jours 641 nouveaux cas ont été recensés, a détaillé le préfet Francois Ravier qui prévoit que la courbe des contaminations monte encore dans les prochains jours et semaines.Faire redémarrer la campagne de vaccination et accélérer l'administration d'une troisième dose pour tous est une priorité absolue pour le représentant de l'Etat qui indique que la capacité vaccinale sera augmentée dans les prochaines jours grâce à l'ouverture des nouveaux créneaux et la réouverture de plusieurs centres de vaccination. Face à cette situation sanitaire délicate et à la recrudescence de l'épidémie qui ce soir affiche un taux d'incidence départementale de 402 cas pour 100 000 habitants, François Ravier à décidé de prendre une nouvelles série de mesures qui entrent en vigueur samedi 27 novembre pour une durée indéterminée