Covid-19 en France : 369 nouveaux décès

En France, 124 114 cas seraient confirmés selon Santé Publique France. 28 222 personnes sont hospitalisées pour une infection COVID-19, soit 436 personnes de moins que vendredi. Ces dernières 24 heures, 999 nouveaux patients ont été hospitalisés.





7 525 patients sont hospitalisés en réanimation, dont 4 725 atteints de maladie COVID-19. De grandes inégalités existent entre les régions et 4 régions (Ile de France, Auvergne Rhône Alpes, Grand Est et Haut de France) concentrent près de 75% des patients. Au cours des dernières 24H, 124 nouveaux malades COVID- 19 ont été admis en réanimation. Le solde, concernant les patients COVID-19 est négatif avec 145 patients en moins. Il faut souligner le nombre très important de patients en réanimation, toutes causes confondues, supérieur de 50% aux capacités initiales de réanimation en France.





L’augmentation observée du nombre de patients en réanimation, hors COVID, démontre la nécessité du suivi et du traitement des patients atteints de maladies chroniques ainsi que de la prise en charge en urgence des pathologies aiguës graves. Si les suivis sont interrompus longtemps, les décompensations de maladies chroniques sont d’autant plus graves.

En Outre - Mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte), on relève 90 hospitalisations dont 25 patients en réanimation.





Depuis le début de l’épidémie, 87 524 personnes ont été hospitalisées dont plus de 15 000 en réanimation. 44 594 sont rentrées à domicile.

Depuis le 1er mars, on déplore 22 614 décès liés au COVID 19, 14 050 décès dans les hôpitaux et 8 564 décès dans les établissements sociaux et médico-sociaux.