Covid-19 en Corse : un décès en plus ces dernières 24 heures, le nombre d'hospitalisations stable

Le nombre d’ hospitalisations est stable en Corse. Le bilan de l’ARS présenté ce vendredi 27 novembre fait état de 46 hospitalisations en cours, pas de variation par rapport à hier.



A Bastia on a 15 patients hospitalisés dont 3 en soins intensifs ou réanimation. 31, dont 6 en soins intensifs ou réa, sont hospitalisés à Ajaccio.



Le nombre des nouveaux cas positifs est stable et l'ARS enregistre seulement 12 personnes de plus au cours des 24 dernières heures.



Un nouveau décès est à déplorer en Ehpad. Au total depuis le début de l'épidémie ce sont 131 personnes qui sont décedées sur l'ile, 47 depuis le mois de septembre.



Un nouveau cluster en milieu professionnel est aussi signalé par l'ARS



Si la baisse constante des hospitalisations à cause du coronavirus montre que le pic de la deuxième vague de l'épidémie a été atteint, les autorités sanitaires rappelent que la prudence est de mise.