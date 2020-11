Covid-19 : en Corse les marchés de Noël se réinventent

La rue Fesch sera décorée avec les mobiliers urbains transformés en 107 cadeaux et bien entendu les différentes Illuminations avec ciel étoilé dans la rue fesch et l’éclairage des monuments seront maintenus

A Calvi contrairement aux autres années il n'y aura pas de patinoire, ni de village de Noël avec ses chalets. La commission festivités et animations devrait, dans la mesure des possibilités, mettre d'autres manifestations en place du 19 au 31 décembre place Bel Ombra.



A L'Ile-Rousse, l'association des commerçants (ACAIR) a annulé depuis longtemps son marché de Noël mais viendra en aide à ses adhérents en faisant l'acquisition de bons d'achat qui seront offerts à la population sous forme de tombola.

Cette année les marchés de Noël n'auront pas lieu sous leur forme traditionnelle. Crise sanitaire oblige, une autre version du traditionnel rendez-vous des fêtes de fin d'année sera organisée dans plusieurs villes de l'ile qui ont décidé de maintenir et d'adapter leurs événements aux nouvelles règles sanitaires.Sans surprise la municipalité a décidé d'annuler l'installation de la traditionnelle patinoire sur la place Saint-Nicolas qui, si les conditions sanitaires le permettront, devrait être remplacée par une grande roue autour de laquelle sera implanté le marché de Noël. Ouvert uniquement en journée, ce rendez-vous festif ne permettrait pas aux visiteurs de déguster de produits alimentaires ni de boissons.Les cabanons devraient accueillir des artisans et des producteurs locaux mais la mairie semble exclure tout scénario de soirée et de consommation sur place.Malgré la crise sanitaire les élus ajacciens ont tout fait pour mener à bien une programmation festive qui "baignera la cité impériale dans la magie de Noël." Suite à l’allocution du président de la République Christophe Mondoloni, adjoint aux festivités - Identité ajaccienne - Protocole & Langue Corse, nous confirme que même si le traditionnel marché de Noël n'aura pas lieu sous sa forme "conventionnelle", plusieurs opérations seront maintenues à Ajaccio sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire. Si les chalets de bouche et d'alcool sont supprimés, les enfants pourront profiter de 2 chalets animés avec des automates et des décors animés. 7 photobooth seront installés dans la ville pour pouvoir prendre des photos avec le Père NoëlUn jeu-concours photo sur les réseaux sociaux sera aussi organisé pour reverser 10 000 € directement aux commerçants ajacciens.