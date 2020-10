Covid-19 en Corse : découvrez la carte de l’épidémie à l’échelle des communes

Le coronavirus sévit-il dans votre commune ? On peut désormais le découvrir en consultant les géo données en santé publique qui depuis ce 21 octobre sont accessibles sur le site https://geodes.santepubliquefrance.fr . On y retrouve les cartes du taux d'incidence, de positivité ou encore de dépistage, village par village et ville par ville (les listes détaillées devraient être disponible prochainement sur le site data.gouv.fr).

Parmi les indicateurs sanitaires sous la surveillance des autorités de santé, il y a le taux d'incidence qui permet de connaître le niveau de propagation du virus. Le gouvernement a établi un seuil fixé à 250 cas de Covid-19 pour 100 000 habitants. S'il est dépassé la situation est préoccupante.





En Corse des chiffres alarmants

Ce 21 octobre l'ARS de Corse a communiqué les dernier chiffres - alarmants - de l'épidémie de la Covid-19. Au cours de la semaine écoulée, rappelons-le, 660 nouveaux cas positifs ont été recensés, le taux d'incidence standardisé était de 204 pour 100 000 habitants et le taux de positivité de 10,6 %.

Si on observe la carte on peut remarquer que dans plusieurs communes de l'ile le seuil du taux d'incidence est dépassé à Bastia, Calvi, Calenzana, Corte. On retrouve, également, dans le est "bleu foncé" plusieurs communes de la Corse-du-Sud telles que Alata, Bastelica, Coti-Chiavari, Sari-Solenzara, Conca, Quenza.