Covid-19 en Corse : baisse du nombre d'hospitalisations, mais deux décès supplémentaires

Une femmes de 96 ans et un homme de 82, tous les deux résidents dans un Ehpad, sont décédés des suites de la Covid-19 ces dernières 24 heures en Corse où le nombre total de décès s'élève désormais à 273 depuis le début de l'épidémie.



Le nombre de personnes hospitalisées baisse légèrement. 51 malades (trois de moins qu'hier) restent hospitalisés et 8 d'entre eux se trouvent en réanimation ou soins intensifs.



Le nombre de nouveaux cas positifs aux tests Rt-PCR et TRA depuis le dernier point de la situation, est de 25 : 11ont été enregistrés en Corse-du-Sud, le reste en Haute-Corse.



A noter aussi que le taux d'incidence pour 100 000 habitants est descendus tous âges confondus, de 79 cas/100 000.



En raison d'un problème technique au niveau national, l'ARS n'a pas pu fournir les données de vaccination