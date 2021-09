Covid-19 en Corse : 82 cas positifs en 24 heures

Dans son bulletin quotidien ce 3 septembre de l'Agence Régionale de la Santé fait état de 78 nouveaux cas positifs, 47 en Haute-Corse et 35 en Corse-du-Sud.



Le nombre d’ hospitalisations est stable : 62 hospitalisations sont en cours et 10 patients sont toujours hospitalisés en soins intensifs ou réanimation, 8 de moins que ce jeudi 2 septembre.



Coté vaccination, le 63,9% des Corses est vaccinées sur l'ile alors que près de 69,3% a reçu la première dose et est en attente de la deuxième.