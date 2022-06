Covid-19 en Corse : 1 décès et 670 cas en une semaine

La décrue de la circulation virale est à l'arrêt cette semaine en Corse où on a observé une légère augmentation du nombre de cas positifs au Covid-19. En effet selon les données publiées ce jeudi 9 juin par l'agence régionale de santé de Corse seulement 670 cas confirmés , entre le 30 mai et le 5 juin, soit en moyenne 96 cas quotidiens contre les 88 de la semaine dernière.

Les taux d’incidence lui est en baisse de 7% et se stabilise à 194 cas pour 100 000 habitants.



Hospitalisations

Les nouvelles hospitalisation diminuent par rapport à la semaine dernière : on dénombre cependant 9 nouvelles admissions au cours de la semaine dont aucune en réanimation.

Au 9 juin 67 patients étaient hospitalisés avec une moyenne d’âge de 75,6 ans dont 5 en réanimation.





Vaccination

Au 6 juin 2022, en Corse, 67,4 % de la population a reçu un schéma initial complet et 50,6 % a reçu une première dose de rappel.