Covid-19 : deux décès supplémentaires en Haute-Corse

Une situation sanitaire toujours inquiétante

Le virus du Covid-19 circule toujours activement sur l'ile où 60 personnes supplémentaires ont été dépistées positives en 24 heures (12 en Corse-du-Sud et 48 en Haute-Corse).Ce mardi, on compte 50 personnes toujours hospitalisées dans les établissements de l"île, (2 de moins d-que la veille) : 28 en hospitalisation conventionnelle, 9 en réanimation/soins intensifs à l'hôpital.L'ARS indique aussi que 17 045 personnes ont reçu une première dose de vaccination et 4 440 la seconde.