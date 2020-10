Covid-19 : deux décès supplémentaires en Corse

953 nouveaux patients ont été testés positifs sur l'ensemble de la Corse. Au total, depuis début septembre, 3 380 nouveaux cas positifs ont été recensés en Corse.

Dans son bulletin quotidien l'ARS souligne qu'au 26 octobre 63 personnes sont hospitalisées, dont 11 en réanimation.comme à la date du 25 mars





En Corse-du-Sud, à ce jour, 27 personnes atteintes de COVID-19 sont hospitalisées (4 de plus par rapport à hier) dont 6 en réanimation ou soins continus (2 de moins par rapport à hier). Par rapport au point d’hier, on enregistre donc 5 nouvelles entrées, aucun nouveau retour à domicile.

En Haute-Corse, à ce jour, ce sont 36 personnes atteintes de COVID-19 sont hospitalisées (1 de plus par rapport à hier) dont 5 en réanimation ou soins continus. Par rapport au point d’hier, on enregistre donc 2 nouvelles entrées, aucun nouveau retour à domicile.





Deux décès de plus en lien avec la Covid-19

Depuis le début de l’épidémie, 75 décès (2 nouveaux décès sont à déplorer par rapport à hier, un au CHA et un au CHB) ont été recensés à l’hôpital : 56 au CH d’Ajaccio et 19 au CH de Bastia.

Depuis le 13 septembre, on déplore 14 décès liés à la Covid-19 en milieu hospitalier.

L’âge moyen des personnes décédées est de 82 ans.

A ces décès hospitaliers, se rajoutent 13 décès en Ehpad survenus lors de la 1ère vague de l’épidémie





Clusters

On enregistre 3 nouveaux clusters : Les deux premiers concernent des établissements sanitaires (un public, et un privé). Le 3ème concerne le village d’Antisanti où 6 personnes ont été testées positives. L’enquête durant le week-end a montré l’existence de liens entre ces personnes, entrainant le classement de cette chaine de contamination en « cluster ». Un dépistage sera proposé dans la semaine à l’ensemble des habitants, en lien avec la mairie de la commune et le cabinet d’infirmière médicale.

La situation des personnes de 65 ans et plus est préoccupante