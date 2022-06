Covid-19 : cas et hospitalisations repartent à la hausse en Corse

Selon le bilan de l’épidémie de Covid-19 publié ce jeudi 30 juin par l'ARS 2 423 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés entre le 20 et le 26 juin soit 346 cas quotidiens. C’est un chiffre en hausse de 69% par rapport à la semaine précédente.

L'ile affiche un taux d’incidence de 703 cas pour 100 000 habitants, en hausse par rapport à la semaine précédente (202 cas soit 1418 nouveaux positifs). "La circulation virale continue d’augmenter de manière importante. La file active des hospitalisations conventionnelles est en augmentation, celle en réanimation reste globalement stable." détaille l'agence l'ARS dans son communiqué.



Hospitalisations en hausse

Le nombre de nouvelles admissions en hospitalisation augmente fortement, mais il reste stable en réanimation par rapport à la semaine dernière: 32 nouvelles admissions sont comptabilisées au cours

de la semaine dont 3 en réanimation.



Un nouveau décès est à déplorer au cours de la semaine.



Au 30 juin 95 patients sont hospitalisés avec une moyenne d’âge de 75 ans à Ajaccio et Bastia dont six sont en réanimation.



Vaccination

Au 27 juin 2022, en Corse, 67,5 % de la population a reçu un schéma initial complet et 50,7 % a reçu

une première dose de rappel.