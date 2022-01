Covid-19 à l'école : Jean Castex annonce de nouvelles règles

Le protocole sanitaire en vigueur dans les écoles depuis le 3 janvier a été de nouveau assoupli, a annoncé le Premier ministre Jean Castex ce lundi 10 janvier, invité dans le Journal Télévisé de France 2 de à 20 heures. Lorsqu'un cas contact sera déclaré dans une classe, les enfants n'auront plus à faire de test PCR ou antigénique, ce qui aura pour effet de "désengorger" les laboratoires et pharmacies : trois autotests suffiront : "les trois autotests seront gratuits", a précisé le Premier ministre. Jean Castex a également annoncé que, lorsqu'un cas positif est déclaré dans une classe, "on ne demandera pas tout de suite aux parents de venir chercher leur enfant, on attendra la fin de la journée".

Enfin, un troisième "dispositif de simplification" a été annoncé par le Premier ministre: une seule attestation sur l'honneur, certifiant que le premier autotest est négatif, suffira pour un retour en cours.

"10.453 classes sont fermées aujourd'hui", soit 2% des classes au total, a également révélé Jean Castex, qui souhaite à tout prix garder les écoles ouvertes.



Pagaille indescriptible

Le protocole sanitaire dans les écoles, effectif depuis le 3 janvier, imposait aux élèves de se faire tester à trois reprises en quatre jours, si un cas positif est détecté dans leur classe: d'abord via un antigénique ou PCR le jour de l'annonce, avec une attestation à donner à l'école, puis via des autotests à J+2 et J+4. La mesure, virant au casse-tête pour de nombreux parents et pour les pharmacies saturées, avait déjà été légèrement remaniée la semaine dernière: les élèves n'avaient plus à réaliser un nouveau parcours complet si un nouveau cas positif apparaissait dans leur classe dans un délai inférieur à sept jours.