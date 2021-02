Covid-19 : Une campagne de vaccination pour les habitants d'Aregnu

Le ciel est relativement gris mais la température est douce. Au rond-point de l'école et du village d'Aregno, le Maire David Calassa et son adjointe en charge des affaires sociales sont là, devant le minibus pour accueillir à 13h30 les personnes âgées de la commune qui n'ont pas de moyens de locomotion pour se rendre au centre anti-Covid du Centre Hospitalier Calvi - Balagne.Au total, ils seront 9 à prendre place dans le véhicule pour cette première campagne d'injection qui a débuté le 4 février dernier et qui prendra fin le 26 février.Cette opération de vaccination s'inscrit dans le cadre de nombreuses actions que la Municipalité d'Aregnu mène depuis le début de cette pandémie" fait observer le Premier Magistrat David Calassa, avant d'ajouter:" Aujourd'hui nous accompagnons nos administrés pour les prises de rendez-vous dans cette première campagne de vaccination vers les Centres anti-Covid-19 de l'Ile-Rousse et de Calvi. Pour toutes les personnes qui le souhaitent, un minibus est mis gracieusement à disposition par les Transports Jean-Baptiste Guidcelli que nous remercions chaleureusement"Élodie Carlotti, adjointe au Maire, en charge notamment des affaires sociales mène cette opération avec beaucoup d'"efficacité.A l'arrivée du minibus au Centre Hospitalier Calvi-Balagne où un bâtiment de type "Algéco" sert de Centre Anti-Codid, Élodie Carlotti est présente pour vérifier avec l'infirmière Marie-Paule que tout soit en ordre, avant que le Dr Roche, qui se veut rassurant, ne procède à la première injection de ce vaccin Pfizer.Entre temps, Danielle Bourcelet, directrice par intérim du Centre Hospitalier met à disposition du Centre Anti Covid-19 un flyer explicatif sur cette campagne de vaccination."Outre les personnes qui se sont manifestées spontanément et les signalements émanant des personnels soignants, un recensement a été réalisé à partir des listes électorales. A cet effet, nous tenons à remercier notre adjoint administratif principal Danielle Fondacci pour son aide ainsi que Serge Anfriani, conseiller municipal rattaché à mes délégations toujours présent sur le terrain" précise Élodie Carlotti, 4e adjointe, en charge des affaires sociales.Et de poursuivre:" Sur les 75 personnes âgées de 75 ans et plus, recensées sur la commune, 35 ont été vaccinées volontairement (24 au CH Calvi-Balagne rt 11 au Centre Covid Ile-Rousse) . Le première phase de cette vaccination prendra fin le 26 février. Les rendez-vous sont déjà pris pour la 2e injection obligatoire".Si besoin d'aide pour prise de rendez-vous ou autre, n'hésitez pas à appeler le secrétariat de la Mairie d'Aregnu 04 95 61 70 34