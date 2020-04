Covid-19 - Un stock de surblouses et de manchettes acheminé entre Lille et Ajaccio par Air Corsica

En cette fin de journée de jeudi 16 avril 2020, Air Corsica effectue un vol spécial « tout cargo » à la demande de la direction du centre hospitalier d’Ajaccio, en coopération avec la Collectivité de Corse, afin d’acheminer un important stock de surblouses et de manchettes.

L’opération a été déclenchée avec un préavis de 24 heures seulement.





Elle consiste en la mise en œuvre d’un Airbus A320 d’Air Corsica qui a décollé à vide d’Ajaccio en début d’après-midi à destination de Lille. Sur cet aéroport, actuellement fermé au trafic « passagers », l’appareil d’Air Corsica a été positionné à proximité de l’aérogare de fret, et a embarqué le chargement commandé par l’hôpital d’Ajaccio.

Cette expédition de plus de 700 colis est transportée dans les soutes de l’A320, habituellement destinées au transport des bagages des passagers des vols d’Air Corsica.

L’appareil a quitté l’aéroport de Lille à 18h31 avec une charge de 4.633 kilos de fret pour un volume total proche de 20 mètres cubes.

Il doit atterrir à Ajaccio à 20h10.

"En contribuant de la sorte à apporter des solutions aux entités chargées de gérer la crise sanitaire actuelle, Air Corsica est fière de démontrer une fois de plus sa réactivité et sa disponibilité au service du plus grand nombre" souligne dans son communiqué la compagnie.

"Rappelons que, depuis un mois, Air Corsica continue d’assurer sa mission de continuité territoriale sur les lignes dites de « bord à bord ». Ce « service minimum » établi en concertation avec l’Office des Transports de la Corse consiste en cinq aller-retours quotidiens, du lundi au vendredi, entre les quatre aéroports de l’île et ceux de Marseille et de Nice."