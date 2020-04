Covid-19 : Un nouveau décès à l'hôpital d'Ajaccio et 22 cas positifs de plus

Le bulletin de l'agence régionale de santé de la Corse, fait état ce lundi 27 avril 2020 d'un 63e décès du Coronavirus en. Il s'agit d'une homme de 68 ans dont le décès a été enregistré à l'hôpital d'Ajaccio où pas moins de 44 personnes sont mortes depuis le début de l'épidémie.



Si le nombre de victimes continue à s'accroître en revanche en milieu hospitalier les derniers prélèvements (67 à Ajaccio et 49 à Bastia) se sont avérés négatifs.





En revanche, dans les laboratoires de ville pas moins de 22 nouveaux positifs ont été enregistrés : sur 4 536 prélèvements effectués depuis le début de l'épidémie, 264 se sont avérés positifs.





32 personnes sont toujours hospitalisées et 8 - une de moins que la fin de la semaine précédente - sont toujours soit en réanimation, soit en soins intensifs : 7 à Ajaccio, 1 à Bastia.





Enfin, la situation est stable dans les Ehpad : dans 5 établissements sur 28, 56 cas ont été confirmés et 11 décès ont été enregistrés depuis le début de l'épidémie.



Bilan général dressé ce lundi par l'ARS de Corse : 644 tests positifs covid-19 et 63 décès depuis le début de l’épidémie.