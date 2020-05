Covid-19 - Un nouveau cas en Haute-Corse

A la veille du pont du 8 Mai, 16 personnes étaient toujours hospitalisées en Corse et et 6 patients en réanimation et en soins intensifs à Ajaccio et Bastia.

Le bilan est donc aujourd'hui de 67 morts (54 en milieu hospitalier et13 en Ehpad).

A noter que parmi les 54 décès hospitaliers, 9 concernent des résidents d’Ehpad hospitalisés.