Covid-19 - Toujours de nouveaux cas en Corse

L'ARS de Corse, qui fait état du bilan des dernières heures, rappelle " pour être efficace, le port du masque doit être accompagné du respect de tous les autres gestes barrières, notamment le lavage des mains et la distanciation physique dès qu’elle est possible.

Si vous êtes parti en vacances dans une zone de circulation active du virus, faites-vous tester à votre retour. En cas de test positif ou de symptômes : isolez-vous et prenez contact avec votre médecin traitant. Tester- tracer – isoler : c’est le trio gagnant pour réduire les contaminations.

Le sort de l’épidémie est entre nos mains : tous ensembles, nous pouvons faire barrage au virus !