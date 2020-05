Covid-19 - Quatre nouveaux cas en Corse

C.-V. M le Lundi 11 Mai 2020 à 16:21

Quatre nouveaux de Covid-19 ont été recensés en Corse (3 en Corse-du-Sud et l'autre en Haute-Corse) entre le 7 et le 10 mai indique l'Agence régionale de la santé de Corse dans son point de la situation du coronavirus ce lundi après-midi. C''est le résultat des 696 tests - dont 15 se sont avérés positifs - effectués en milieu hospitalier et dans les laboratoires de villes au cours des derniers jours. A noter encore que 6 patients sont toujours en réanimation ou soins intensifs (4 au centre hospitalier d'Ajaccio, les 2 autres à Bastia) et qu'il y a toujours 19 personnes hospitalisées en Corse. Le nombre de décès n'a pas évolué. L'Île déplore toujours 67 victimes.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements