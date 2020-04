Covid-19 - Pour éviter les abandons et des chiens anxieux à la fin du confinement

Le club canin Athleti’Dogs basé Afa n’a pas pour autant renoncé.Sa présidente Laura Luciani a décidé de continuer à faire travailler ses élèves à poils et à quatre pattes à partir des classes en ligne, avec des tarifs très abordables pour aider un maximum de monde, pendant le confinement.Il y a une classe chiots , une classe tricks (apprentissage de tours ludiques) et une classe éducation/ comportement (équivalent des domiciles annulés)« Cela ne signifie pas que l’on doit arrêter l’éducation et les activités avec nos loulous, je suis là pour continuer à vous aider, à vous guider malgré la situation. Les chiots ont besoin d’une éducation particulière pour devenir des chiens adultes faciles à vivre, bien éduqués, sociaux avec les congénères et les humains... il ne faut pas relâcher» explique la présidente de Athleti’Dogs.«Vous n’avez plus d’excuses maintenant pour me dire que vous n’avez pas de temps à consacrer à votre compagnon à 4 pattes et à son éducation ! Je pense que là c’est le meilleur moment pour s’y mettre à fond et en profiter ! »Pour plus d’infos concernant vos chiens n’hésitez pas à la contacter afin qu’elle puisse vous aiguiller sur la classe qui sera le mieux pour vous, selon vos attentes.Les pages des différentes classes proposées en attendant la fin du confinement sont disponibles via la page facebook @ https://www.facebook.com/ AthletiDogs/ ou par téléphone au 0614564545.