Covid-19 -Porto-Vecchio : pour ne pas oublier

GAP le Vendredi 1 Mai 2020 à 16:37

Alors que la date du 11 mai se rapproche à toute vitesse et que le déconfinement va être à l'ordre du jour, ce panneau 4 par 3 installé dans l'un des ronds-points de la Cité du Sel est là pour nous rappeler que le 11 mai, plus que jamais, il faudra faire preuve de la plus grande des vigilances pour permettre une sortie la moins douloureuse possible de cette épidémie. Dans tous les cas, un panneau sur lequel il convient de méditer.

