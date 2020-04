Covid-19 - Parents d'élèves de Lucciana-Mariana et de l’APE Folelli : "que les établissement restent fermés"

- mise en place de tests généralisés à l’ensemble des intervenants

- désinfection générale avant la réouverture des établissements

- désinfection plusieurs fois par jour de tous les établissements (matériel, salle de classe, bureau, couloirs, toilettes etc...)

- organisation et matériel pour les élèves, les enseignants présentiels

- mise à disposition du matériel de protection sanitaire (savons, gels hydroalcooliques, masques, gants...) pour tout le personnel et les élèves

- gestion de la distanciation (nombre d'élèves selon la superficie des classes)

- logistique de la cantine

- logistique des transports scolaires

- précisions sur les demi-effectifs de classe, activités périscolaires

- l’assurance de la continuité pédagogique via l’espace numérique mise en place dès le début de la fermeture.

- la possibilité à l’un des deux parents de rester à son domicile afin de veiller sur le suivi scolaire de leurs enfants.

Le 11 mars nous avions demandé la fermeture des établissements scolaires. Aujourd’hui nous faisons face à une éventuelle reprise progressive à partir du 11 mai.Suite à l’annonce du Président de la République, le Ministre de l’Education National a soumis un plan pour une éventuelle reprise.Ce plan ne correspond pas à la réalité du terrain, de ce fait avec les cosignataires des parents délégués des établissements cités en fin de page nous demandons que les établissements restent fermés tant que les conditions ne seront pas réunies.La crise sanitaire engendrée par le Covid-19 à laquelle nous faisons face, depuis des semaines est loin d’être malheureusement terminée.Des annonces contradictoires sont faites tous les jours par le gouvernement, et tous ceux qui l’entourent...aucun traitement concret ni vaccin ne sont proposés. Le mode et la durée de contamination restent flous.Aucune garantie à ce jour sur les moyens, qu’ils soient financiers, matériels ou humains n’ont été annoncé pour combattre nos inquiétudes. Les moyens manquent toujours dans les hôpitaux, dans tout le secteur médical, le bâtiment, les grandes surfaces…Alors d’ici le 11 mai il nous paraît impossible que pour une utilisation quotidienne et régulière que ces moyens soient trouvés afin d’assurer la protection de chaque citoyen.Par conséquent, les établissements scolaires ne sont pas des “garderies” pour obliger les parents à reprendre le travail car cela coûte cher à notre pays ! Le volontariat des élèves et de leurs parents ne suffiront pas à effacer les inégalités d’apprentissages et sociales qui ont été évoquées par le Mr Blanquer pour justifier la réouverture progressive des établissements. Il faudra d’abord en assurer leur protection et celle de leur famille.Nous n'enverrons pas nos enfants à “la guerre” pour tuer nos anciens ou pour servir de cobayes alors que nous n’avons aucun recul sur ce virus ni sur ses conséquences !Concrètement nous nous opposons à la réouverture des établissements scolaires tant que les conditions sanitaires et matérielles ne seront pas réunies.Avant ouverture nous souhaitons :Si l’ouverture des écoles s’avérait possible avec toutes les conditions demandées ci-dessus, en conservant la base du volontariat nous demandons dans un souci d’équité:Face à ces différentes inquiétudes, nous demandons à être entendu. Cette demande est motivée pour limiter la propagation d’une nouvelle vague du virus sur l’île et protéger nos proches.Nous proposons aux communes, à la Collectivité de Corse et à Mr le Préfet de se positionner en ce sens car pour eux aussi la gestion se verra compliquée.