Covid-19 - Ouverture d’un centre de vaccination communal au théâtre de Bastia

«En mettant en place ce centre de vaccination, nous entendons venir en aide à l’hôpital de Bastia, déjà surchargé » souligne le Dr. Laura Orsini-Sauli, adjointe au maire, déléguée à la santé et au handicap. «Dans ce centre délocalisé, car nous avons déjà un centre de vaccination au sein de la mairie, nous pouvons accueillir le public de manière sécurisée et dans de très bonnes conditions. On a une grande partie de la population bastiaise et des communes alentours aussi qui souhaitent se faire vacciner. Ce qui est un très bon signe. Ce centre comprend pour l’instant un médecin et deux infirmiers mais beaucoup de professionnels libéraux, médecins et infirmiers, veulent nous rejoindre et participer à cette opération. Donc on pourra très certainement doubler voire même tripler les effectifs afin de pouvoir accueillir davantage de personnes et plus rapidement, si bien sûr nous disposons de doses suffisantes. Aujourd’hui ce sont les personnes de plus de 75 ans qui sont accueillies sur rendez-vous ou des personnes présentant des pathologies importantes. On estime à environ 10 000 personnes souhaitant se faire vacciner. Si la demande est importante, on pourra éventuellement ouvrir un 3ème centre. »





`Parallèlement et d’ici quelques jours d’autres centres vont ouvrir en Haute-Corse. «L’idée est de faciliter l’accès au vaccin à toutes les personnes qui constituent le public prioritaire » expliquait sur place François Ravier, le préfet de la Haute-Corse. «En Haute-Corse on estime ce public à environ 19 500 personnes. On est limité en nombre de doses donc l’idée c’est, en fonction des doses qui arrivent, d’optimiser, jour à après jour, le nombre des doses mis à disposition dans les 8 centres de Haute-Corse : 3 à Bastia, 1 à Corte, Prunelli, Moriani, Calvi et L’Île Rousse. Avec cette répartition on est vraiment dans quelque chose d’intéressant. Mercredi soir nous procéderons à un retour d’expérience et on regardera alors s’il y a lieu d’ouvrir d’autres antennes ailleurs. Ici au théâtre de Bastia, la ville a fait ce qu’il fallait pour avoir de bonnes conditions d’accueil, physiques, pour les personnes qui ont pris rendez-vous. La mairie s’est aussi assurée, via un standard, d’avoir la capacité de répondre à tous les appels. A ce jour un peu plus de 1200 personnes ont été vaccinées en Haute-Corse, l’objectif se situe aux alentours de 19 500. Toutes les vaccinations ne pourront bien sûr pas avoir lieu d’ici la fin de ce mois de janvier et on continuera en février, voire au-delà. Cela dépendra du rythme auquel on sera approvisionné en vaccins. En février, un autre vaccin viendra en complément, un vaccin d’un autre type, beaucoup plus simple en terme de logistique par rapport à l’actuel. Nous sommes aujourd’hui dans la 1ère phase d’injection. A partir de la 4ème semaine nous passerons à la 2ème, tout en continuant les premières ».



Parmi les premières personnes à se faire vacciner ce lundi, l’ancien président du SC Bastia, Michel Sorbara. «C’est important de se faire vacciner. Vu les problèmes rencontrés aujourd’hui, se faire vacciner peut permettre, pendant au moins un temps de se mettre à l’abri. Même si on a encore peu de retour sur ce vaccin, je pense que c’est une obligation de se faire vacciner ».

A noter que la Ligue Corse de Football a mis à disposition de la mairie des panneaux, des paravents, destinés à bien cloisonner les différentes étapes de la vaccination.

A leur arrivée, les personnes sont accueillies par du personnel de la mairie qui les aiguille sur les infirmier(e)s en charge des rendez-vous. Puis après un entretien de quelques minutes avec un médecin, l’injection de la 1ère dose a lieu dans d’excellentes conditions sanitaires. Après l’injection, la personne est placée en observation une quinzaine de minutes et surveillée par les infirmiers, en cas de problèmes.