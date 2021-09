Covid-19 : Les premiers capteurs de CO2 installés dans les crèches de la ComCom de L’Île-Rousse-Balagne

C'est l'une une des armes pour lutter contre le virus à l'école : les détecteurs de CO2. Installés dans les salles de classe, les réfectoires, les cherches ces capteurs permettent de déterminer la qualité de l’air d’une pièce et le danger de contamination par le Covid-19.

Même s'ils ne sont pas une obligation mais une recommandation du ministère de l’Éducation nationale, la communauté de communes de L'Ile Rousse-Balagne n'a pas attendu pour en équiper ses crèches et ce vendredi 3 septembre le président de lacomcom, Lionel Mortini, et le directeur de Qualitair Corse, Jean-Luc Savelli, ont présenté à la presse le déploiement de ces dispositifs que plusieurs communes de la micro-région ne tarderont pas à installer. "Sollicitée par les professionnels de santé dans le cadre du contexte sanitaire actuel, la Communauté de communes de L'Île-Rousse-Balagne a souhaité s’associer à Qualitair Corse pour la surveillance de la qualité de l’air dans ses établissements accueillant du public sensible, précise la direction de la ComCom, l’installation de capteurs de dioxyde de carbone a donc débuté dans les crèches de la Communauté de communes. Ces appareils permettront d’avoir, en temps réel, des informations sur la qualité de l’air intérieur et de déterminer la fréquence d’aération nécessaire".





Un partenariat avec Qualitair Corse



C'est Qualitair Corse, qui a pour mission d’accompagner les collectivités, qui a équipé les crèches de ce territoire : "notre organisme s’est équipé de capteurs afin de les mettre à disposition des collectivités lorsqu’ils en émettent le besoin. C’est précisément le cas de la Communauté de communes de L’Île-Rousse-Balagne", explique l'organisme de surveillance de l'air qui précise l’objectif à court terme c'est "d’équiper les crèches dès la rentrée, avant une généralisation dans tous les établissements scolaires du territoire dans les prochaines semaines."