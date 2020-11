Covid-19 : Les médecins corses demandent un test obligatoire pour tout voyageur arrivant sur l'ile

A l'approche du déconfinement partiel qui devrait s'amorcer le 1er décembre, les médecins corses interpellent le ministère de la Santé et les élus dans une lettre ouverte demandant des tests Covid obligatoires pour les voyageurs se rendant sur l'île.



"Cette décision collégiale résulte d'un constat des erreurs de la première vague. Durant l'été, il y a eu un relâchement des gestes barrières certes, mais les voyageurs n'ont pas été testés et aujourd'hui on en paie les conséquences", s'indigne le docteur Laurent Carlini, médecin généraliste et urgentiste signataire de la lettre.



Pour le collectif composé d'une trentaine de soignants créé il y a une quinzaine de jours, toutes les personnes qui entrent en Corse devraient avoir l'obligation de présenter un test négatif de moins de 72 heures avant d'embarquer à l'image de l'Italie, du Maroc ou encore de la Réunion qui l'ont déjà imposé. "Il ne s'agit pas d'attendre qu'ils arrivent sur notre territoire pour les tester car nos services ne sont pas en mesure de les prendre en charge", poursuit le médecin.



Ce crie de détresse intervient quelques semaines avant les vacances de la Noël durant lesquelles les Corses de la diaspora rentreront sur l'ile pour passer les fêtes en famille. C'est aussi une période où les maladies hivernales comme la grippe ou les troubles respiratoires se transmettent facilement notamment du fait de la promiscuité dans les lieux clos et non aérés.



"Notre population est âgée, précaire et dans le système hospitalier nous avons des carences en personnel. Est-ce qu’on peut se passer de cette anticipation ? Je ne crois pas", lance le docteur Carlini.