Covid-19 - Les footballeurs du FC U Niolu dotent le médecin et les infirmières de la microrégion

«En raison de l’épidémie, les championnats régionaux ont été arrêtés. Il n’y aura plus de compétition cette saison » explique Jean-Luc Guelfucci, le président du club. « Comme il nous restait un excédent budgétaire par rapport à notre saison 2019/2020, nous avons décidé d’aider le corps médical local ».

Un don en nature puisque des infirmières et le médecin du Niolu ont reçu du gel hydroalcoolique, des masques et des gants.

«Nous avons également commandé sur le continent 100 masques réutilisables pour nos joueurs et leurs proches » précise encore le dynamique président.



Ce club typiquement rural recense une trentaine de licenciés. «Nous avons fondé ce club dans le Niolu il y a 6 ans pour redonner vie à notre région, la faire vivre sportivement. Tous les joueurs, des seniors garçons de 20 à 30 ans, sont tous issus du canton et nous jouons sur le stade d’Albertacce. Nous n’avons d’autres ambitions que de pérenniser le club».

Respect !