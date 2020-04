Covid-19 - Les épouses de légionnaires du 2e REP de Calvi s'inquiètent

Dans le contexte de crise sanitaire actuel où le Président de la République a annoncé le prolongement du confinement, des

En raison de l'épidémie du Coronavirus qui touche la France, des mesures de confinement ont été prises; comme on le sait,, depuis maintenant plus d'un mois.Au 2e Régiment Étranger de Parachutistes basé au Camp Raffalli de Calvi, les activités se poursuivent logiquement. Au terme de leur journée de travail, les militaires ayant droit, rejoignent leurs familles en ville.Dans ce contexte difficile, les traditionnelles cérémonies le 30 avril de l'anniversaire du combat de Camerone - prise d'armes, défilé, réception et kermesse ouvertes au public - ont été annulées.Pourtant, plusieurs épouses de légionnaires s'inquiètent du maintien intra muros de certaines manifestations comme des rassemblements sportifs, barbecues, pots.....De son côté, par l'intermédiaire de son service communication, l'autorité militaire confirme que toutes ces manifestations, y compris la kermesse sont purement et simplement annulées.Mais dans un communiqué, les épouses de légionnaires se cachent pas l'inquiétude qui est la leur.« rassemblements interdits non essentiels » sont toujours maintenus au sein du 2èREP: pots, barbecues, sport en groupe, et prochainement la célébration d’un événement annuel.

En effet, chaque année le 30 Avril, l’armée fête le Camerone, une cérémonie suivie d’une kermesse ouverte au public. Cette année, malgré le confinement imposé, le 2è REP a annoncé que la fête sera tout de même maintenue. Une décision qui inquiète la grande majorité d’entre nous, en tant que familles, épouses et enfants des légionnaires. Car, si la fête ne sera célébrée qu’entre les militaires, cela n’évitera pas les contacts et donc les éventuelles contaminations, où barbecue et challenges sportifs seront encore prévus. Ceci nous expose ouvertement au Coronavirus, en sachant que des cas positifs ont été relevés parmi les légionnaires du régiment.



Comme le cas des marins testés positifs au Covid-19 sur le porte-avion Charles-de-Gaulle, une fois de plus, l’armée joue avec les vies de nos maris et celles de nos familles. Car si les légionnaires continuent de travailler, nous, familles, sommes en confinement depuis 5 semaines, un effort que nous jugeons vain au vu des mouvements incessants au sein du 2è REP".







À l’instar des différents événements et rassemblements annulés sur Calvi cet été (Calvi on the rocks), nous espérons que les Responsables ne fermeront plus les yeux ni n’ignoreront pas les lourdes conséquences que pourrait engendrer le maintien de tels rassemblements au sein du 2è REP.