Covid-19 : Les 32èmes Rencontres de Chants Polyphoniques de Calvi sont pour l'heure maintenues

Chères festivalières, chers festivaliers,



Vous êtes nombreux à nous demander chaque semaine si les 32èmes Rencontres de Chants Polyphoniques auront lieu cette année, et dans quelles conditions !

Par ce communiqué, nous souhaitons vous annoncer que, malgré les incertitudes liées à l’épidémie du COVID-19, les Rencontres de Chants Polyphoniques sont pour l’instant maintenues, aux dates prévues, à savoir du 14 au 19 septembre 2020.

En effet, en ces temps où la distanciation sociale continue de s’imposer, il nous semble qu’un festival intitulé « Rencontres » résonne comme une espérance.

A l’heure actuelle, nous sommes incapables de savoir dans quelles conditions nous pourrons recevoir les différents acteurs, qui sont le moteur de notre festival.

Cependant, la machine est lancée et nous espérons vivement que notre engagement pourra se concrétiser sans obstacles. Nous restons bien sûr attentifs, aux décisions liées au COVID-19 prises par le gouvernement.

Dans cette période difficile, nous tenons à exprimer notre soutien à toutes les personnes touchées par la maladie, et à tous ceux qui luttent au quotidien pour la faire reculer.

Nous pensons aussi à tous les évènements et festivals annulés, aux intermittents du spectacle, artistes et techniciens, à tous les prestataires liés au secteur culturel et autres qui ont fait face à des annulations, fragilisant davantage notre modèle économique.

En attendant, nous restons mobilisés, et nous vous invitons à respecter les règles de déconfinement annoncées par le gouvernement et les gestes-barrière, afin de nous retrouver tous rapidement, dans les meilleures conditions.

Nous vous tiendrons informés, courant juin, des décisions prises concernant l’édition 2020 des Rencontres.

Prenez soin de vous.

U Svegliu Calvese