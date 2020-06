Covid-19: Le virus ne circule quasiment plus en Corse mais la prudence reste de mise

"Depuis plusieurs semaines, - souligne l'ARS dans son communiqué - les indicateurs épidémiologiques de circulation du SARS-CoV-2 se maintiennent à des niveaux bas à très bas en Corse. Il n’y a aucun élément actuellement en faveur d’une reprise de l’épidémie.".

Un mois et un jour après la fin du confinement, en Corse les chiffres liés aux cas de Covid-19 sont toujours bons.Le nombre de personnes hospitalisées et de patients placés en réanimation est en diminution, selon le bulletin hebdomadaire de l'ARS Corse qui a été diffusé ce vendredi 12 juin.Il y a seulement 26 patients hospitalisés (tous services confondus) au 9 juin, dont 6 en réanimation . Le nombre de personnes hospitalisées est stable depuis le 3 juin. La baisse du nombre de personnes hospitalisées se poursuit donc sur l'ile où l'activité des services des urgences reste très très faible par rapport au virus (les services des urgences ont enregistré le 1 % de passages COVID-19 la semaine dernière) . Même les laboratoires (en ville et à l’hôpital) enregistrent un taux de positivité de 0,5 %, qui est donc très bas.Dans les Ehpad corses, où le confinement est assoupli Depuis vendredi dernier, aucun nouveau cas n'est enregistré chez les résidents depuis plus d'un mois (fin avril). Treize résidents sont décédés en Ehpad et 10 à l’hôpital.Un cluster de 3 personnes a été identifié depuis la levée du confinement le 11 mai mais en l’absence de nouveaux cas, celui-ci est maintenant clos.