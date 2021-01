Covid-19 - Le couvre-feu est généralisé à toute la France à 18 heures

Quelques exceptions seront possibles comme rentrer du travail ou aller chercher ses enfants à l'école. Mais "les commerces et établissements accueillant du public devront fermer à 18 heures."

Après avoir avoir invite les commerçants à ouvrir pendant la pause déjeuner et le dimanche pour compenser leurs nouvelles pertes, le Premier ministre a été formel : "Si nous constations une dégradation épidémiologique forte dans les prochains jours, nous devrions décider un nouveau confinement".



Auparavant Jean Castex a brossé un large tableau de la situation.

Il a d'abord rappelé que si le virus continuait à circuler activement en Europe, en France "la situation épidémique est maîtrisée" mais "fragile" avec 16 000 contaminations hebdomadaires. Il s'est néanmoins inquiété de "l'émergence de nouvelles souches plus contagieuses" du coronavirus.



Dans la foulée Olivier Véran ministre de la Santé et des solidarités, a confirmé que "entre 200 et 300 personnes sont contaminées chaque jour en France par le nouveau variant anglais"..





Pour autant le Conseil scientifique et la Société française de pédiatrie ont recommandé au gouvernement de laisser les écoles ouvertes. Le protocole sanitaire dans les cantines sera renforcé. "Les activités physiques scolaires et extrascolaires en intérieur vont être suspendues" a précisé pour sa part Jean-Michel Blanquer le ministre de l'Education Nationale qui s'est félicité du fait que la France est le pays d'Europe qui a le plus maintenu ouvertes ses écoles en 2020."Nous pouvons être collectivement fiers d'avoir atteint cet objectif. Je veux à nouveau remercier les professeurs et les personnels de l'Education Nationale".

Toujours au niveau scolaire annonce a été faite qu'un million de tests par mois seront réalisés sur les élèves et les enseignants.





Jean Castex avait auparavant indiqué que tout voyageur qui veut entrer en France, en provenance d'un pays hors d'Europe, devra fournir un test négatif avant son arrivée, à partir de lundi prochain.

Parmi les autres annonces effectuées on retiendra que selon le Premier ministre un million de personnes seront vaccinées fin janvier; que plus de 700 centres de vaccinations seront ouverts dès ce lundi même s'il faudra être patient : " tout le monde ne pourra pas trouver un rendez-vous immédiatement," et que les dispositifs de soutien seront maintenus aussi longtemps que nécessaire.



Bruno Lemaire a pour sa part détaillé les mesures à destination des bénéficiaires du fonds de solidarité et des viticulteurs en soulignant que plus de 650 000 entreprises avaient souscrit à des prêts garantis par l'Etat et que l'objectif "zéro charges sociales" pour les entreprises qui étaient fermées était une priorité.



A venir l'ensemble du dispositif qui entrera en vigueur dès ce samedi.

"Chacun devra être chez soi à 18 heures à partir de samedi" a indiqué le Premier ministre Jean Castex lors de son intervention de ce jeudi-après-midi.