Covid- 19 - Le cap des 130 cas positifs dépassés en Corse

C.-V. M le Mardi 18 Août 2020 à 15:29

Dix nouveaux cas positifs ont été enregistrés le 17 août en Corse. Il s'agit de 5 résidents (4 en Corse-du-Sud et 1 en Haute-Corse) et d'autant de non-résidents testés en Corse-du-Sud (4) et en Haute-Corse indique l'agence régionale de la Santé de Corse dans son bulletin quotidien.

