Covid-19 - La baisse des hospitalisations se poursuit en Corse

Autre baisse mais sans doute due au week-end, seules 10 personnes ont été déclarées positives au test RT-PCR.

Quant au taux de positivité il se situait à 5,3%.

Pas de nouveaux décès et pas davantage de nouveau cluster sur l'île.



Mais la vigilance doit être toujours de mise, ainsi que le rappelle l'Agence régionale de la Santé.

"Avec l’hiver qui arrive, nous allons passer encore plus de temps à l’intérieur.

Or, le virus se propage plus facilement dans les espaces clos.

C’est pourquoi, aérer les pièces 10 à 15 minutes deux à trois fois par jour devient une consigne essentielle pour lutter contre l’épidémie"