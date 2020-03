Covid-19 : La Sardaigne ferme tous ses ports et aéroports

MV le Samedi 14 Mars 2020 à 19:31

Sous la pression du gouverneur de la Sardaigne Christian Solinas, ce 14 mars la ministre des Infrastructures et des Transports italienne, a signé un décret au terme duquel les liaisons maritimes et aériennes "ordinaires" à destination et en provenance de la Sardaigne sont suspendus jusqu'à 25 mars.

Le transport de personnes sur ferries et avions ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation de la Région et pour des raisons graves et urgentes.

Seul le fret est autorisé.

