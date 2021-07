Covid-19 : La Haute-Corse dépasse le seuil d’alerte

Ce dimanche, selon les données publiées par CovidTraker le taux d'incidence en Haute-Corse a largement dépassé le seuil d'alerte des 200 cas de Covid-19 pour 100.000 habitants fixé lundi dernier par le Président de la République. La situation du département alerte depuis plusieurs jours les autorités sanitaires insulaires qui, vendredi dernier, ont estimé que "l' évolution de l’épidémie dans l’île est particulièrement préoccupante". La croissance rapide de l’épidémie en Balagne, due quasi exclusivement au variant dit Delta, est à l'origine de l'explosions de nouveaux cas qui a déjà impacté d'autres microrégions de Corse en faisant grimper le taux d'incidence à 249 en une semaine.



Ce taux d'incidence, élevé, devrait donner lieu à des mesures de freinage renforcées comme l'a indiqué Emmanuel Macron lundi 12 juillet lors de son allocution. Le Chef de l'Etat a, en effet, fixé à 200 le seuil d'alerte qui déclencherait une territorialisation de mesures de freinage de l'épidémie laissant le choix aux préfets. "Il est plus que jamais nécessaire d’appliquer strictement les mesures sanitaires en vigueur et notamment le port du masque là où il est obligatoire mais aussi l’application stricte du passe sanitaire dans les établissements qui y sont soumis" - indiquaient il y a deux jours dans un communiqué les services de l'Etat qui précisaient que les mesures de freinage prises en Balagne pourraient être renforcées et élargies à l'ensemble du département.





Les règles en vigueur en Balagne et Saint Florent



En Haute-Corse le 13 juillet, la préfecture a pris des mesures fortes : sur toutes les communes de Balagne et de Saint-Florent, les établissements recevant du public doivent désormais fermer à partir de 23 heures et limiter leurs jauges à 50 % y compris en terrasse. Les clients doivent être assis. De plus, les événements festifs et familiaux en intérieur et extérieur ne peuvent pas rassembler plus de 50 personnes.