Covid-19 : La Corse évacue trois de ses patients vers la Bretagne

Ce n'est pas la première fois depuis le début de cette quatrième vague que des patients Covid hospitalisés en réanimation en Corse sont transférés dans une autre région pour y être soignés. La semaine dernière trois malades ont été évacués de Bastia et Ajaccio vers des centres hospitaliers de Marseille et ce vendredi 13 août trois autres patients ont été transférés de Corse vers la Bretagne. "Un patient en réanimation en provenance du centre hospitalier de Bastia à été évacué à l'hôpital de Morlaix alors que le CHRU de Brest a accueilli 2 patients en provenance des CH de Bastia et d’Ajaccio." - lit-on sur le site de l'ARS de Bretagne qui précise que cette opération de transfert "résulte d’une étroite collaboration entre le centre national de crise sanitaire, les ARS Bretagne et Corse, le SAMU 29, le SAMU 2B, les équipes médicales des établissements de santé de départ et de destination et les services de la Préfecture des départements."