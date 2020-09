Covid-19. La Corse enregistre 34 nouveaux cas en 24 heures

Les départements de Corse-du-Sud et la Haute-Corse ont été placés en "zone de circulation active du Covid-19", autrement dit classés en zone rouge par le décret publié ce dimanche 6 septembre au Journal Officiel.



L'ARS rappelle que l’application scrupuleuse de tous les gestes barrières est plus que jamais recommandée.



Respectez le plus possible la distanciation physique, tenez-vous à distance de toute personne qui tousse ou éternue, lavez-vous fréquemment les mains, portez un masque, et surtout évitez bises, embrassades et poignées de main. Restez chez vous si vous ne vous sentez pas bien.

En vous protégeant, vous protégez aussi les plus fragiles (personnes âgées, personnes atteintes d’une maladie chronique, mais aussi vos proches, vos parents, vos grands-parents, vos amis !).

En vous protégeant, vous sauvez des vies.

L’ARS de Corse rappelle, qu’au moindre symptôme, même bénin, il est important de contacter son médecin traitant ou le 116 117.