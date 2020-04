Covid-19 - L’hôtel Ibis Styles Napoléon Ajaccio a ouvert ses portes aux soignants

Si de nombreux soignants se sont fait injustement insulter par des voisins à travers l’hexagone, ils sont nombreux à ne pas vouloir mettre leurs proches en danger. Ainsi, des hôtels ont été réquisitionnés par l’Etat afin de leur permettre de se confiner une fois leur travail auprès des malades fini. C’est le cas de l’hôtel Ibis Styles Napoléon Ajaccio. En effet, depuis le 23 mars, l’établissement met à disposition 25 chambres pour héberger celles et ceux, qui en plus de leur travail difficile, font le sacrifice d’une vie de famille afin de préserver conjoint et enfants.



« Nous avons une procédure bien précise, explique Fadoua Maarifa, la directrice de l’hôtel. C’est l’administration de l’hôpital qui nous transmet le nom de la personne à héberger. A leur arrivée la chambre est prête. En revanche tout au long de leur séjour, ils sont en parfaite autonomie. Nous leur laissons des stocks de serviettes propres et linges à disposition dans le couloir et ils ont une autre panière pour le linge sale. Actuellement, nous sommes en effectif restreint, mais les employés qui ont accepté de s’occuper de ces chambres l’ont fait sur la base du volontariat. Nous respectons un délai de 48 heures entre deux personnes avant de laisser nos agents nettoyer les lieux. Ils sont bien sur équipés et protégés et l’hôpital nous fournit des produits de nettoyage adaptés et désinfectant en plus de ceux que nous possédons déjà ».



Du côté purement commercial, l’hôtel est déjà touché par les retombées négatives de la crise sanitaire. De nombreuses réservations ont été annulées jusqu’au mois de juin et la directrice espère pouvoir rattraper ce manque en juillet, août et septembre, ce dernier mois pourrait bien à ce titre étonner cette année en terme de fréquentation.

Cependant, malgré certains tarifs d’habitude non remboursables, les touristes demandent de plus en plus de sécurité avec la garantie d’un remboursement total en cas d’annulation. Les annulations se font davantage du côté des brésiliens et australiens, un peu moins du coté français. La direction de l’hôtel pense même que la Corse sera peut-être une des destination privilégiée du touriste hexagonal en raison de sa proximité.

L’appréhension d’une nouvelle crise poussera peut-être le touriste à vouloir ne pas trop s’éloigner de chez lui et rester sur le territoire.





Bref, de nombreuses hypothèses et interrogations bien légitime pour un établissement touristique qui subit déjà les conséquences économiques douloureuses du Covid-19. Il est à saluer d’autant plus que la directrice a refusé l’indemnisation qui est due au titre de la réquisition. Le personnel soignant est donc hébergé à titre gracieux à l’hôtel Ibis Styles Napoléon Ajaccio. Une belle preuve de solidarité des entreprises insulaires malgré les difficultés.