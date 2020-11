Covid-19 - "Je suis NON ESSENTIEL", le film engagé de l'ajaccien Franck Fougère

A travers ce superbe film, Franck Fougère met en avant les difficultés rencontrées par les oubliés de cette période difficile liée au Covid : Les commerçants, les artisans, les artistes, les sportifs, les cinémas, les restaurateurs...

Ainsi rentrent tour à tour en scène des figures emblématiques de la Corse comme Pierre Farel, Paul Mancini, mais aussi monsieur et madame tout le monde afin d’illustrer de façon originale le contexte actuel et les privations de liberté qui en découlent à travers notamment l’impossibilité de travailler.



Ces personnes sont représentées par le biais d’un scénario touchant visant à sensibiliser le public à cette problématique et la nécessité de les soutenir pour leur avenir... Notre avenir...



Le but de ce court-métrage est donc de mettre en avant tout ce que perdent ces professions qui nous sont tellement essentielles au même titre que se nourrir ou se soigner: il est important de pouvoir prendre soin de soi, et pourtant on ferme les coiffeurs... il est important de pouvoir se divertir devant un bon film ou faire du sport pour sa santé mentale et pourtant on ferme les salles de sports et les cinémas...



Rien n’est logique dans ce que nous vivons actuellement.Pourquoi certains ont le droit de travailler et d’autres pas? Qui définit ce qui est essentiel ?

Il est important d’éveiller les consciences si l’on ne veut pas signer l’arrêt de mort de toutes ces professions, de tous ces artistes fabuleux qui font la richesse de nos régions, de ce savoir-faire hors pair, de tous ces métiers qui faute de public, faute de clients, faute d’auditoire, faute de spectateurs seront contraints, jour après jour de fermer boutique, d’abaisser le rideau, de ne plus exister, de disparaitre purement et simplement...



Le message de ce film qui illustre la situation insulaire s’adresse bien sûr à toutes les professions oubliées.

Enfin il est important de savoir que ce film peut exister grâce à un énorme élan de solidarité puisqu’il est financé par des professionnels non impactés par les mesures gouvernementales, et soutenu par les associations de commerçants locaux.