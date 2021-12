Covid 19 - Haute-Corse :"avec un taux d'incidence de 1 228 la situation, critique, continue à se dégrader"

"À la veille du réveillon du 31 décembre, la situation sanitaire est critique en Haute-Corse et continue à se dégrader, à un rythme jamais vu depuis le début de cette pandémie" souligne la préfecture de Haute-Corse qui indique que "1 604 personnes ont été contaminées la semaine passée (880 de taux d'incidence)" et que "depuis le début de la semaine" , l'on a "déjà 2409 cas de contamination !"





"Projeté sur une semaine, cela donne plus de 4 000 personnes contaminées et un taux d’incidence de 2 000, soit le taux le plus élevé jamais enregistré depuis 2 ans " poursuit le communiqué.

Entre temps les chiffres officiels indiquaient que ce taux d'incidence avait avait atto 1 228 !

La préfecture de Haute-Corse souligne encore que "le taux de positivité explose également : il passe de 8,5% la semaine passée à 17,1% pour la semaine en cours.

Le centre hospitalier de Bastia est saturé. L'ARS de Corse a dû organiser hier le transfert de deux patients, non vaccinés, du centre hospitalier de Bastia vers des hôpitaux de Bretagne.





Pour le représentant de l'Etat "ces données résultent avant tout du non-respect des gestes barrières, qui laisse libre champ aux variants Delta et Omicron, fortement contagieux.

Les mesures actuellement en vigueur sont faites pour tous nous protéger, nous-mêmes et

notre famille et nos proches"