Covid-19 : En Corse des patients Covid de plus en plus jeunes et non vaccinés

L'épidémie de Covid-19 continue de flamber sur l'ile et de remplir les hôpitaux. Avec près de 2000 tests positifs par semaine, un taux d’incidence d'environ 600 cas pour 100.000 habitants et un nombre de malades admis toujours en hausse, la situation sanitaire préoccupe les soignants qui constatent un rajeunissement des patients hospitalisés.Dans son dernier bulletin du 13 août l'agence régionale de la santé de Corse indique que la moyenne d'âge des 87 personnes hospitalisées à Ajaccio, Bastia ou au SSR du Finosello à cause de la Covid-19 est de 62,8 ans en baisse par rapport à la première vague où l'âge moyen des malades hospitalisés était de 68 ans, et de 72 lors de la deuxième, selon les données de Santé Publique France Comme au niveau national, en Corse l'âge des patients admis en réanimation ou soins critiques a chuté. Si lors des vagues précédentes les malades avaient entre 63 et 70, aujourd'hui les 18 malades hospitalisés à Ajaccio et Bastia ont un âge moyen de 58,2 ans.L'ARS indique également que 90% des admissions à l'hôpital dues au Covid-19 - 87 patients sont actuellement hospitalisés en Corse et trois évacuations sanitaires ont eu lieu ce vendredi - ont concerné des personnes non-vaccinées. Ces chiffres sont cohérents avec le rapport hebdomadaire de la DREES (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques) que ce vendredi a publié les données des dépistages et des admissions à l'hôpital liées au virus. Selon leurs chiffres, 79% des admissions en soins conventionnels et 85% des patients hospitalisés en soins critiques ne seraient pas vaccinés.Au niveau national les dépistages positifs sont également huit fois plus importants au sein des non-vaccinés (345 pour 100 000 habitants contre 45 cas pour 100 000 habitants chez les vaccinés). Le taux des dépistages positifs est donc 7,66 fois plus important au sein des personnes non-vaccinées que des vaccinés.L’ARS rappelle que pour les personnes qui sont à risque de faire une forme grave, que ce soit par l’âge ou par une pathologie sous-jacente, la vaccination reste le meilleur moyen d’éviter une hospitalisation.En Corse, seulement 76,6% des personnes âgées de 75 ans et plus sont vaccinées ce qui pour l'agence de santé reste insuffisant, "N’attendez plus, pour vous protéger, vaccinez- vous dès maintenant en contactant votre médecin traitant ou votre pharmacien ou en prenant un rendez-vous dans un centre de vaccination." conclut l'ARS.