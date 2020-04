Covid-19 - Deux décès supplémentaires dans les Ehpad et 7 cas positifs de plus en Corse

Au 29 avril 2020, le bilan de l'agence régionale de la Santé fait état de 652 tests positifs et de 65 décès depuis le début de l'épidémie.

Le répit constaté la veille aura, donc, été de courte durée.

Néanmoins on a relevé que le nombre de patients en réanimation à Ajaccio était en légère baisse : 6. A Bastia ils sont 2 dans le même cas.

Le nombre de personnes hospitalisées qui suit la même courbe descendante, est ce mercredi de 24 . Par ailleurs 182 retours à domicile ont été enregistrés depuis le début de l'épidémie.





Les mauvaises nouvelles sont donc venues des Ehpad où, ce mercredi, l'on a déploré 2 décès supplémentaires.

Et de ces 7 tests positifs confirmés dans les laboratoires de ville (6) et au centre hospitalier de Bastia (1).



Plus que jamais il convient donc de faire preuve de la plus grande prudence et, surtout, de continuer à respecter les consignes de confinement.