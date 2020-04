Covid-19 - Crise économique annoncée dans les espaces insulaires : le cri d'alarme de 11 députés européens

La crise sanitaire qui frappe l’Europe va générer une crise économique gravissime, qui, pour être surmontée, demandera beaucoup d’efforts et de solidarité, à l’égard des populations qui seront les plus impactées, et aussi en considérant les territoires dont la structure économique est telle que les impacts prévisibles y sont très importants.

Cela est particulièrement vrai concernant les îles. En effet, les économies insulaires connaissaient, selon les statistiques les plus récentes d’Eurostat (2018), un déclin économique par rapport aux autres régions. La crise sanitaire que nous traversons va aggraver très lourdement cette tendance, et elle peut même provoquer l’effondrement économique des espaces insulaires s’ils ne sont pas suffisamment soutenus.

Plusieurs raisons à cela.

La première – et la principale – est que le tourisme est une activité fondamentale pour toutes les îles, particulièrement en Méditerranée. Or le tourisme est l’activité économique qui sera la plus touchée par les conséquences de la pandémie, puisqu’elle est, pour les îles, entièrement dépendante des transports aériens et maritimes qui sont totalement à l’arrêt, et qui le resteront très probablement jusqu’à la fin de période de plusieurs mois qui s’annonce avant que le déconfinement ne soit total en Europe.

De ce fait, le tourisme sera la dernière activité économique qui pourra être relancée, et il n’est pas certain que cela pourra intervenir avant la fin de l’été. Une « saison blanche » pour le tourisme serait pour tous les territoires insulaires une crise insurmontable si des mécanismes de solidarité renforcés ne sont pas mis en œuvre.

En effet, dans les zones du «tourisme de proximité», à portée de voiture individuelle, les professionnels peuvent espérer une reprise progressive dès l’instant que le confinement s’allègera. Mais les îles sont par définition tributaires pour leur tourisme des transports maritimes (y compris le secteur des croisières) et surtout aériens, qui sont des transports collectifs ; pour elles il n’y aura pas de transition possible permettant de « limiter la casse ».

Enfin, nos économies insulaires sont tributaires du tourisme proportionnellement bien davantage que toutes les autres économies régionales. Cette fragilité « endémique » doit être prise en compte par les mécanismes de solidarité que les États, avec le soutien des fonds européens, vont mettre en œuvre. Cependant, dans cette situation d’urgence mondiale, nous demandons de préserver et de maintenir les fonds inutilisés déjà réservés aux îles dans le budget 2014/2020. En particulier, il convient d’éviter de transférer des sommes d’argent vers d’autres régions plus touchées par le coronavirus mais mieux équipées en termes d’infrastructures et de réseaux industriels développés.