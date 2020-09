Covid-19 - ARS de Corse : tout savoir sur les tests

Il existe à ce jour deux types de tests pour la Covid-19., effectué par prélèvement nasopharyngé, détecte la présence du virus SARS-Cov-2 dans l’organisme et permet de déterminer si une personne est porteuse du virus au moment du test. Il permet un diagnostic lors de la phase aigüe de la COVID-19 s’il est réalisé en temps utiles, soit 2 à 3 jours avant et au maximum 7 jours après le début des symptômes. C’est le seul test fiable et recommandé pour le dépistage. L’analyse du prélèvement ne peut être réalisée qu'en laboratoire. Le prélèvement ne peut être effectué que par un professionnel de santé formé. Le résultat est disponible dans les 24-48 heures qui suivent voir à 3 jours en fonction des priorités.une mesure de l’immunité, et non un test de diagnostic direct. Le test sérologique, qui s’effectue par prise de sang en laboratoire, recherche la présence d’anticorps spécifiques à la COVID-19 et indique si la personne a été en contact avec le virus. Il permet uniquement de savoir si le patient a déjà rencontré le virus et fabriqué des anticorps. Un résultat positif au test sérologique traduit une infection récente ou plus ancienne et ne permet pas de diagnostiquer la maladie.Si vous vous êtes mis en situation de prise de risque sans respecter les mesures barrières (évènement festif, regroupement…) seul le test RT-PCR permet le dépistage., réalisable par tout professionnel de santé (médecins, pharmaciens, sages-femmes, infirmier(e)s …) Et peut être effectué chez un patient souhaitant simplement connaître son statut immunologique vis-à-vis de la Covid-19. Il ne permet pas de poser un diagnostic de la COVID-19, et amène uniquement une orientation diagnostique. Quel que soit le résultat du TROD, un examen complémentaire auprès d’un laboratoire est nécessaire car Il ne se substitue pas au diagnostic réalisé au moyen d’un examen de biologie médicale. A noter également qu’il n’est pas pris en charge par l’assurance maladie. Les tests sérologiques doivent être réalisés à partir d’une semaine après l’apparition des symptômes.- Oui. Rapidement. Les personnes symptomatiques sont prioritaires car elles sont les plus contagieuses. Les prioriser permet le contact tracing, c’est-à-dire la recherche des personnes contact à risque. Sont considérées comme personnes contact à risque les personnes ayant partagé le même lieu de vie que le cas confirmé ou ayant eu un contact direct avec lui, en face à face, à moins d’1 mètre, quelle que soit la durée (ex. conversation, repas, flirt, accolades, embrassades) et en l’absence de toute mesure de protection efficaces pendant la durée du contact (ex. hygiaphone, vitre, port de masque).Si vous présentez des symptômes évocateurs de la Covid-19, il vous est conseillé de vous isoler, de contacter votre médecin traitant par téléphone qui vous guidera dans votre prise en charge ou de faire le 116117 pour être orienté vers un médecin. Pour effectuer votre prélèvement RT-PCR, vous pouvez prendre rendez-vous auprès d’un laboratoire de biologie médicale mais également auprès d’une infirmière diplômée d’état formée.- Il ne faut en aucun cas se rendre directement au laboratoire de biologie médicale car il existe un risque important de transmission de la COVID-19 vers d’autres personnes, notamment les plus fragiles. Vous pouvez effectuer un pré-enregistrement par Internet , ou prendre rendez-vous sur l’application choisie par le laboratoire, sur des créneaux horaires aménagés spécifiques COVID. Dans tous les cas, vous devez rester à domicile, sauf pour venir sur le site effectuant le test RT-PCR muni d’un masque.- Vous êtes ce que l’on appelle une « personne contact » et vous devrez rester en « quatorzaine préventive ». Après entretien avec votre médecin traitant, les services de l’Assurance Maladie et/ou de l’ARS, vous devez réaliser, le plus tôt possible, un test RT-PCR.Un rendez-vous prioritaire pourra vous être donné par un laboratoire de biologie médicale sur des plages horaires réservées.- Toutes les personnes, qui ne présentent pas de symptôme, qui ne sont pas considérées comme étant personne-contact, et qui n’ont pas été en situation de prise de risque, peuvent toutefois se faire tester en prenant rendez-vous auprès d’un laboratoire de biologie médicale. Mais il faut comprendre et accepter que le délai de rendez-vous proposé soit plus long par rapport aux publics prioritaires.